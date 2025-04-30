Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde

Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ligde ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı yenmesi halinde 117 hafta sonunda üst üste 4 maç kazanmış olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde
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30 Nisan 2025 15:02
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen bordo-mavili takım, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, gözünü 4. maçtan da galibiyetle ayrılmaya dikti.

Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Son 3 sezonda en fazla 3 maçlık seri

Trabzonspor, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bir kez, 2023-2024 sezonunda ise 2 kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon da bir kez peş peşe 3 maç kazanma başarısı gösterdi.



 
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