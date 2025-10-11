Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı altyapı kaynağından besleniyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor, büyük çoğunluğu altyapısından yetişen oyuncularla ligde mücadele etmesinin yanı sıra, milli takımın çeşitli yaş kategorilerine de katkı sağlıyor.Trabzon ekibi, Süper Lig'in yanı sıra yıldızlar ve gençler kategorilerindeki oyuncuların forma giydiği takım ile 1. Lig'de de mücadele ediyor.Yaklaşık 100 kişilik sporcu havuzu olan kulübün, bu sene çeşitli yaş kategorilerindeki 14 oyuncusu milli takımlara seçildi.U18 Milli Takımı ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selim Karaağaçlı, AA muhabirine, 19 yaş ortalamasıyla Süper Lig'in en genç takımı olduklarını söyledi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte güzel bir hentbol iklimi oluşturulduğunu belirten Karaağaçlı,dedi.Karaağaçlı, geçen yıl yıldızlarda Türkiye ikincisi, gençlerde ise Türkiye şampiyonu olduklarını dile getirerek,ifadesini kullandı.Skorlardan ve sonuçlardan bağımsız olarak gençleri hentbola kazandırmaya çalıştıklarının altını çizen Karaağaçlı, neredeyse hiç transfer yapmadıklarını, sporcuların tamamına yakınını temel eğitimden başlayarak kendilerinin yetiştirdiğini vurguladı.Takımlarında yaklaşık 100 sporcuya hitap ettiklerini ifade eden Karaağaçlı, şöyle devam etti:Genç takım olmalarının kendileri için avantaj olduğuna değinen Karaağaçlı,diye konuştu.Bu yıl lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını hatırlatan Karaağaçlı, daha iyi duruma geleceklerine inandıklarını belirtti.Karaağaçlı, Avrupa'da da mücadele etmek istediklerine işaret ederek,değerlendirmesinde bulundu.Takımın 19 yaşındaki milli sporcusu Yunus Emre Topsakal ise takımın kendi içerisindeki uyumunun çok iyi olduğunu söyledi.Topsakal, kendisi gibi birçok oyuncunun altyapıdan yetiştiğini belirterek,dedi.