Torino'dan Emirhan İlkhan kararı

Serie A ekibi Torino, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için kararını verdi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino, genç oyuncu Emirhan İlkhan'a yeni sezon kadro planlamasında yer vermiyor.
Torino'nun Emirhan İlkhan için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ
Emirhan İlkhan, Torino'ya 2022-23 sezonunun devre arasında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve RAMS Başakşehir'e kiralanmıştı.
KARİYER RAKAMLARI
Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino, genç oyuncu Emirhan İlkhan'a yeni sezon kadro planlamasında yer vermiyor.
Torino'nun Emirhan İlkhan için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ
Emirhan İlkhan, Torino'ya 2022-23 sezonunun devre arasında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve RAMS Başakşehir'e kiralanmıştı.
KARİYER RAKAMLARI
Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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