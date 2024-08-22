Torino'dan Emirhan İlkhan kararı

Torino, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Torino'dan Emirhan İlkhan kararı
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22 Ağustos 2024 17:00
Serie A ekibi Torino, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için kararını verdi. 

İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino, genç oyuncu Emirhan İlkhan'a yeni sezon kadro planlamasında yer vermiyor.

Torino'nun Emirhan İlkhan için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi. 

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Emirhan İlkhan, Torino'ya 2022-23 sezonunun devre arasında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve RAMS Başakşehir'e kiralanmıştı.

KARİYER RAKAMLARI

Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

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