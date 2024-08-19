Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirvede

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 7 ayak sonunda toplam 15 birincilikle şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.



Dünya genelinde yarış severler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak, hem kendi yarış kariyeri hem de şampiyona tarihine ait rekorları geliştiriyor.



Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı.



Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı.



Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 7. ayağında 3 yarışı da kazanan başarılı motosikletçi, üst üste İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz'de 3'er kez galibiyete imza atan ilk motosiklet yarışçısı unvanıyla da tarihe geçti.



Yamaha takımıyla 2021 yılında Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak, bu sezon da 7 etap sonunda toplam 15 galibiyetle BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.



Toprak, şu anda genel klasmanda en yakın rakibi Ducati takımından İtalyan sporcu Nicolo Bulega'nın 92 puan önünde 365 puanla zirvede yer alıyor. Genel klasmanda Nicolo Bulega 273 puanla ikinci, Aruba Ducati ekibinden İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 223 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Uçar: "İnşallah ikinci dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağız"



Milli motosikletçinin performansını AA muhabirine değerlendiren Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun "El Turco" lakabıyla dünyada çok sevildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Toprak, hem kendi rekorlarını hem de şampiyona tarihindeki rekorları bir bir kırıyor. BMW fabrika takımı ile çok iyi bir uyum yakaladı. TMF Milli Takımlar Kaptanı'mız Kenan Sofuoğlu'nun da doğru yönlendirmeleriyle inşallah ikinci dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağız. Şu ana kadar kendisi ve takımı için muhteşem bir performans sergiliyor. Toprak sayesinde şampiyonanın izlenme oranları arttı. Sosyal medya aracılığıyla da kendisine her yerden ciddi anlamda ilgi var. Üst üste kazandığı zaferlerle İstiklal Marşı'mızı her pistte rahatlıkla dinletiyor. Kısacası, 'Toprak, ikinci defa dünya şampiyonluğuna gidiyor.' diyebiliriz."





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