Toni Kukoc'u, HoF töreninde Jordan ve Reinsdorf onurlandıracak!

Naismith Basketbol Hall of Fame komitesi, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve takımın sahibi Jerry Reinsdorf'un, Hall of Fame töreninde yer alacak olan Toni Kukoc'u onurlandıracak isimler olduğunu duyurdu.



Merhum Jerry Krause, Kukoc'u 1990 NBA Draftı'nın ikinci turunda Draft etmiş ve Jordan'ın ilk emekliliğinden sonraki 1993-94 sezonundan önce Bulls'a dahil etmişti.



Kukoc, takımla geçirdiği yedi sezonda 14.1 sayı, 4.8 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları tutturmuş ve 72 galibiyetli 1995-96 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanarak, ikinci "threepeat" döneminde önemli bir rol oynamıştı.



Basketbol kariyerinde üç EuroLeague şampiyonluğu (ve Final Four MVP'si ödülleri), bir FIBA Dünya Şampiyonluğu ve EuroBasket MVP'si ödülünün yanı sıra birden fazla Avrupa lig şampiyonluğu da bulunan Kukoc, Uluslararası Komite tarafından seçilmesi haklı görülen oldukça başarılı bir özgeçmişe sahip.