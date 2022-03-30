Tonali: 'Türkiye zaferi çıkış noktamız olmalı'

İtalya'nın genç oyuncularından Sandro Tonali, Milli Takımımıza karşı oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Tonali, İtalya adına Türkiye galibiyetinin yeni bir çıkış yolu olmasını umduğunu belirterek, "Bu zaferin ardından kendimize bir çıkış yolu bulmalıyız. Geçmişte yaşanan tecrübeler bizi yukarıya taşımalı, aşağıya çekmemeli. Hedefimize ulaşmak için elimizdne gelenin en iyisini yapmadığımızın farkındayız" diye konuştu.



Dünya Kupası'na gidememeleri ile ilgili de konuşan Tonali, "Bu durum insanın içini acıtıyor. İki Dünya Kupası kaçırmak ise daha fazla iç acıtıyor" açıklamasını yaptı.





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