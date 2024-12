Tomislav Mijatovic: 'DNA'mızda kazanmak var'

THY Euroleague'in 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 93-67 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, kalan maçlarda hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mijatovic, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.



İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Mijatovic, "Oyuncularım oyunun tümünde, kaç dakika süre aldıkları fark etmeksizin iyi performans gösterdi. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takımla karşılaştık. Oyuncularımız konsantrasyonunu kaybetmeden maçı götürdü. Tüm oyuncuların sağlıklı olmasından dolayı da çok mutluyum. Uzun bir yolumuz var ama çok da heyecanlıyım. Bundan sonra karşımızdaki rakip kim olursa olsun kendimize inanmaya devam etmeli, hedeflediğimiz noktalara ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.



Herkesin büyük beklentiler içinde olduğunu bildiğini, kendisinin de büyük beklentilerde olduğunu belirten Mijatovic, şöyle konuştu:



"Uzun bir sezon yaşıyoruz. Her takımın başına gelebileceği gibi önünüze bazı engeller çıkabilir. Bir dönem deplasmanda iyi oynayıp iç sahada kaybettiğimiz maçlar olmuştu. İnşallah sağlık durumu pozitif devam eder. Bu çok kritik olacak. Her maçı kazanacağımıza söz veremem ama biz Anadolu Efes'iz. Kulübün DNA'sında kazanmak var. Daha önce de belirtmiştim, THY Avrupa Ligi bir dağa çıkmaya benziyor. Dağın zirvesine sprint atarak çıkamazsınız. Kazandığımız galibiyetleri daha da değerli hale getirecek olan sonraki galibiyettir."



- "Her zaman sağlıklı olmamız için dua ediyorum"



Tomislav Mijatovic, hem kendisinin hem de takımdaki oyuncuların Avrupa Ligi'nin zorluğunun farkında olduğunu belirterek, "Dünkü sonuçlara bakınca bunu görüyorsunuz. Bazen maçları kolay kazanırsınız ama hiçbir zaman 'Bu maçı rahat kazanırız.' diyemezsiniz. Tüm oyuncularımız her maçta azami en iyi performansla oynamaları gerektiğini biliyor. Bu bir maraton ve oyuncularımız bunu kabullendi. Her zaman sağlıklı olmamız için dua ediyorum. Umarım yükselişlerimiz daha fazla, düşüşlerimiz de daha az olur." açıklamasını yaptı.



Takımın oyun içindeki verimliliği her zaman ileriye götürmek istediğini dile getiren Mijatovic, "Bunun üzerine sürekli çalışıyoruz. Basketbol canlı bir oyun ama son maçlarda üçüncü çeyrek performanslarımızın daha iyi gittiğini görüyoruz. Oyuncularımız bugün 40 dakika boyunca harika performans gösterdi." ifadelerini kullandı.