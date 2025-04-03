Chamberlain, yeniden küllerinden doğdu!

Bir dönem Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta gözden düşmüşken Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
31 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Southampton'da henüz 16 yaşındayken başladı. Arsenal ve Liverpool formalarıyla büyük başarılara imza atan Oxlade-Chamberlain, Premier League ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanı sıra üç FA Cup şampiyonluğu yaşadı. Ancak 2023 yazında Liverpool'dan ayrılışı beklendiği gibi olmadı. Anfield'daki son maçında Roberto Firmino ve James Milner ile veda eden yıldız oyuncu, nereye gideceği konusunda belirsizlik yaşadı.
İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ
İstanbul'un büyük kulüpleri, Avrupa'dan gelen deneyimli oyuncular için önemli bir durak olurken, Oxlade-Chamberlain de 2023-24 sezonunda siyah-beyazlılarla Türkiye Kupası zaferi yaşadı ve Avrupa Ligi bileti aldı. Ancak bireysel olarak işler yolunda gitmedi.
ZORLU DÖNEMDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ta geçirdiği 20 ayda tam 9 farklı teknik direktörle çalışan İngiliz futbolcu, 2024 yazında yüksek maaşı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kulübün genel sekreteri Kaan Sakul, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Oxlade-Chamberlain'in Avrupa Ligi kadrosuna alınmayacağını duyurdu. O dönemde takımın başında olan Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli orta sahaya bir dakika bile süre vermeden Kasım ayında görevden ayrıldı.
SOLSKJAER İLE YENİDEN DOĞDU
Aralık ayında aldığı şansla sahalara dönen Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe karşısında attığı tek golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Ocak ayında Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte ise takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Norveçli teknik adam, Oxlade-Chamberlain'i defansif orta saha rolünde değerlendirdi ve oyuncu, her maçta sahaya ilk 11'de çıktı. (The Guardian)
31 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Southampton'da henüz 16 yaşındayken başladı. Arsenal ve Liverpool formalarıyla büyük başarılara imza atan Oxlade-Chamberlain, Premier League ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanı sıra üç FA Cup şampiyonluğu yaşadı. Ancak 2023 yazında Liverpool'dan ayrılışı beklendiği gibi olmadı. Anfield'daki son maçında Roberto Firmino ve James Milner ile veda eden yıldız oyuncu, nereye gideceği konusunda belirsizlik yaşadı.
İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ
İstanbul'un büyük kulüpleri, Avrupa'dan gelen deneyimli oyuncular için önemli bir durak olurken, Oxlade-Chamberlain de 2023-24 sezonunda siyah-beyazlılarla Türkiye Kupası zaferi yaşadı ve Avrupa Ligi bileti aldı. Ancak bireysel olarak işler yolunda gitmedi.
ZORLU DÖNEMDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ta geçirdiği 20 ayda tam 9 farklı teknik direktörle çalışan İngiliz futbolcu, 2024 yazında yüksek maaşı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kulübün genel sekreteri Kaan Sakul, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Oxlade-Chamberlain'in Avrupa Ligi kadrosuna alınmayacağını duyurdu. O dönemde takımın başında olan Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli orta sahaya bir dakika bile süre vermeden Kasım ayında görevden ayrıldı.
SOLSKJAER İLE YENİDEN DOĞDU
Aralık ayında aldığı şansla sahalara dönen Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe karşısında attığı tek golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Ocak ayında Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte ise takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Norveçli teknik adam, Oxlade-Chamberlain'i defansif orta saha rolünde değerlendirdi ve oyuncu, her maçta sahaya ilk 11'de çıktı. (The Guardian)