Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Kayla McBride ve Sevgi Uzun, üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanacaklarına inandıklarını belirtti.



AA muhabirine açıklamada bulunan basketbolculardan ABD'li skorer oyun kurucu Kayla McBride, 11-13 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin kendileri açısından önemini dile getirdi.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettikleri Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenmelerinin önemine değinen McBride, Dörtlü Final'e kadar verimli bir süreç yaşamaları gerektiğini aktardı.



Hedefler yolunda sarı-lacivertli taraftarlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var, zaten bize çok fazla enerji veriyorlar. Fenerbahçe'nin hedeflerinin bilincindeyim. Kupa kazanmak, maç kazanmak için buradayız. Bunların hepsinin bilincindeyim." diye konuştu.



Takıma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan McBride, "Burada olmaya bayılıyorum, çok özlemiştim, çok seviyorum burada olmayı. Burada Türk halkı da Fenerbahçe ailesi de beni kendisinden biri olarak gördü, öyle kabul etti. Ben de bunu hissediyorum. Gerçekten kendimi aileme geri kavuşmuş gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Mental olarak Dörtlü Final'e iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten McBride, şunları kaydetti:



"Önemli olan bizim Dörtlü Final'de ne göstereceğimiz. Son iki senenin şampiyonuyuz. Herkes bizi yenmek için orada olacak ama iş bizde bitiyor. Tamamıyla konsantre olduğumuzda, kendimizde olduğumuzda en iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Burada rakip takımlar sadece bizi yenmeye odaklanacak ama dediğim gibi iş bizim kendi konsantrasyonumuzda bitiyor. Eğer en verimli şekilde oynarsak zaten mental olarak da nasıl oraya gideceğimizi biliyoruz, o tecrübemiz de var. Tabii oraya gelmeden önce burada play-off maçlarının hepsi bizim için çok önemli."



- Sevgi Uzun: "Yarı finali garantilediğimiz için bir avantajımız var"



Fenerbahçe Opet'in diğer skorer oyun kurucusu Sevgi Uzun ise değişen formatta avantajı ele geçirdiklerine dikkati çekti.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline iyi başladıklarını ifade eden Sevgi, Dörtlü Final'e seriyi 2-0 tamamlayarak gitmek istediklerini dile getirdi.



Taraftarın desteğiyle oyun güçlerinin çok etkileyici bir biçimde arttığını aktaran Sevgi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bizim için çok önemli bir süreç gerçekten. McBride'ın da katılımıyla takım daha iyi bir hale geldi, daha güzel bir enerji var ortada. Ama kısa bir süre var. Dörtlü Final'e de çok fazla bir süre yok. Yarı finali garantilediğimiz için bir avantajımız var. O 5-6 günde rakibimizi öğrendikten sonra en iyi şekilde hazırlanıp önce finale çıkacağız, finalden sonra da şampiyonluğu kutlamak için hazır olacağız. Taraftarlarımızla daha başka oynuyoruz, onlar bizim için çok kıymetli. Daha fazla gelmelerini istiyoruz. Bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Eminim ki Zaragoza'da da taraftarlarımız olacaktır. Bizi yalnız bırakmasınlar. Her şey onlarla daha keyifli."



