Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta

Galatasaraylı futbolcular, Ali Koç'a doğum günü pastası bıraktı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta
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03 Nisan 2025 00:36
Galatasaraylı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisininin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi.

Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.



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