İbrahim Hatipoğlu: "Şimdi istediğin kadar konuş Acun Ilıcalı"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, salı günü polemik yaşadığı Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com
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İbrahim Hatipoğlu: 'Şimdi istediğin kadar konuş Acun Ilıcalı'
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03 Nisan 2025 00:51
Son güncelleme 03 Nisan 2025 01:06
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da mesaj gönderen Hatipoğlu, "Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy'e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun." ifadelerini kullandı.

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