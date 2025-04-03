Liverpool, derbide tek golle güldü!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Liverpool, derbide tek golle güldü!
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03 Nisan 2025 00:14
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti ve 73 puana yükseldi. Ligde tam dokuz hafta sonra kaybeden Everton, 34 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Fulham deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Arsenal'i konuk edecek.

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