Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.Mücadelenin son anlarında iki yedek kulübesi arasında büyük bir kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.Galatasaray, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ise kupaya veda etti.Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray, ligde bu hafta sonunu BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki haftasında ise Samsunspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, ligde bu hafta sonunda sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Bodrum FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü ile Fred Rodrigues'i ilk 11'de görevlendirdi.Galatasaray derbisine kalede İrfan Can Eğribayat ile çıkan Mourinho, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'i oynattı. Kenarlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic görev alırken orta alan Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'ye emanet edildi. Gol yollarında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri forma giydi.Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.Fenerbahçe, derbi müsabakasına 3 eksikle çıktı.Sarı-lacivertli takımda yabancı kontenjanı nedeniyle Alexander Djiku ve Diego Carlos kadroya alınmadı.Golcü oyuncu Cenk Tosun da teknik heyet tercihiyle kadroya yazılmadı.Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred 1, Çağlar Söyüncü ise 3 maç sonra kadroda yer aldı.Brezilyalı orta saha, ligde Bodrum FK, milli stoper ise ligde Samsunspor ve Bodrum FK maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Rangers karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle kadroya girememişti.İki futbolcu da derbiye ilk 11'de başladı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken taraftarlar kontrol noktalarında sıkı aramadan geçirildi.Müsabakada 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yaptı.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son maçın ilk 11'nde 3 değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı takım Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile mücadele etti.Okan Buruk, yedek kulübesine ise Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demribay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata'yı bekletti.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde görev yapan Muslera, Frankowski ve Morata'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine kalede Günay Güvenç'e, sağ bekte Kaan Ayhan'a, orta sahada ise Mario Lemina'ya görev verdi.Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi.Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.Fernando Muslera, 2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde ilk kez kadroda yer aldığı bir Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde oturdu.Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da ilk 11'de kaleyi koruyan Günay, Fenerbahçe derbisinde de kaledeki yerini aldı. Kupada 4. maçını oynayan Günay, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Lig'de ise 1 maçta görev yaptı.Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya ilk 11'de 6 yerli oyuncuyla çıktı.Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 13 maç aradan sonra kadroya alındı.Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında oynayan Senegalli sol bek, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sonrasındaki 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.Futbolseverler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına akın etti.Her iki takım taraftarının biletleri tükettiği karşılaşmada seyirciler, bayram tatiline rağmen maçın oynandığı Ülker Stadı'nı doldurdu.Kritik derbiden saatler öncesinde Kadıköy'e gelen çok sayıda futbolsever, coşkuyla önemli müsabakayı bekledi.Stat etrafında bir araya gelen taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yakarak derbinin atmosferini yaşadı. Futbolseverler, Kadıköy ve stat etrafındaki mekanlarda uzun süre geçirerek maça hazırlandı.Ayrıca Seyrantepe'de buluşan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da derbi için Kadıköy'e geldi.Galatasaray, 7. dakikada etkili geldi. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Gabriel Sara'nın vuruşunda Milan Skriniar son anda topa müdahalede bulundu.Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçti. Bu dakikada savunmadan gönderine uzun topta Çağlar ve Barış Alper arasındaki mücadele sonrası top Osimhen'de kaldı. Nijeryalı futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.Galatasaray, karşılaşmanın 14. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada Osimhen'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topta Barış Alper'in vuruşu zayıf kaldı ve top kaleci İrfan Can'da kaldı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta tartışmalı bir an yaşandı.Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde VAR'la penaltı kazandı.Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın vuruşu Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi.Hakem Cihan Aydın, VAR'la kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti.Hakem Cihan Aydın, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Osimhen, 27. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı.Galatasaray, 43. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Gabriel Sara'nın getirdiği topta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu, kaleci İrfan Can'ı geçti. Bu topa müdahalede bulunan Çağlar, gole engel oldu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Sebastian Szymanski ile farkı bire indirdi ve durumu 2-1 yaptı.Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı.Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.Hakem Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında durumu 1-2 yaptı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde tamamladı.Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, ikinci yarının ilk bölümünde kalesinde önemli kurtarışlara imza attı.56. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Barış Alper, topu içe çektikten sonra vuruşunu yaptı. İrfan Can, bu şutta gole izin vermedi.Bir dakika sonra sağdan gelen pasla ceza sahasına giren Sara'nın vuruşu da İrfan Can'dan sekti ve savunma topu dışarıya gönderdi.Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.Galatasaray'da Mario Lemina yerine 61. dakikada Przemyslaw Frankowski oyuna dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Mert Müldür ve Allan Saint-Maximin oyuna dahil oldu. Çağlar Söyüncü ve Filip Kostic kenara geldi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 70. dakikasında gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, gelen pasla kaleci Günay ile karşı karşıya geldi. Topu kontrol etmekte biraz zorlanan En-Nesyri, Günay'ın da açıyı kapatmasıyla 33 yaşındaki file bekçisini geçemedi.Fenerbahçe'de Edin Dzeko, mücadelenin 75. dakikasında oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de bu dakikada kenara gelen isim Youssef En-Nesyri oldu.Galatasaray, mücadelenin 80. dakikasında gole bir kez daha yaklaştı. Bu dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta top arka direkte boş durumda bulunan Barış Alper'in önünde kaldı. Barış Alper'in vuruşu direkten geri döndü.Mücadelenin son anlarında iki yedek kulübesi arasında büyük bir kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.Fenerbahçe, 90+12. dakikada gole çok yaklaştı. Milan Skriniar'ın vuruşunda Davinson Sanchez, röveşata ile topu çizgiden çıkardı.Devam eden pozisyonda Skriniar, ceza sahasında yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.ÜlkerCihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinçİrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü (Dk. 64 Mert Müldür), Kostic (Dk. 65 Maximin), Amrabat, Fred, Oğuz Aydın (Dk. 79 Tadic), Szymanski, Talisca, En-Nesyri (Dk. 75 Dzeko)Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina (Dk. 62 Frankowski), Yunus Akgün (Dk. 77 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 86 Morata)Dk. 10 ve Dk. 27 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray), Dk. 45+1 Szymanski (Fenerbahçe)Dk. 90+2 Kerem Demirbay (Kulübede), Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz (Kulübede) (Galatasaray), Dk. 90+2 Mert Hakan Yandaş (Kulübede) (Fenerbahçe)Dk. 46 Çağlar Söyüncü, Dk. 81 Dzeko, Dk. 83 Mourinho (Teknik direktör), Dk. 85 Skriniar, Dk. 85 İrfan Can Kahveci (Kulübede), Dk. 90+13 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 80 Sallai, Dk. 84 Eren Elmalı, Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+14 Frankowski (Galatasaray)