Beşiktaş - Göztepe: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.
Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail, Tijanic, Rmulo, Juan.
KUPADA 11. MAÇ
Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.
Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.
Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta üç oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Elan Ricardo, bu maçta forma giyemeyecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.
Göztepe'de ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.
Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail, Tijanic, Rmulo, Juan.
KUPADA 11. MAÇ
Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.
Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.
Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta üç oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Elan Ricardo, bu maçta forma giyemeyecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.
Göztepe'de ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.