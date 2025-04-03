İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Mehmet Türkmen görev yapacak.

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi
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03 Nisan 2025 12:31
Son güncelleme 03 Nisan 2025 12:33
Trendyol Süper Lİg'in 30 haftasının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

MHK, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçına Mehmet Türkmen'i atadı.

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor - Göztepe: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır

Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay

Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler

Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan

Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam

Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe



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