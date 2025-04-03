İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi

Trendyol Süper Lİg'in 30 haftasının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
MHK, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçına Mehmet Türkmen'i atadı.
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Adana Demirspor - Göztepe: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır
Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay
Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler
Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan
Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam
Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe
MHK, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçına Mehmet Türkmen'i atadı.
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Adana Demirspor - Göztepe: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır
Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay
Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler
Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan
Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam
Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe