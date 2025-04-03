Galatasaray'dan tarihte ilk: 1 sezonda 2 Kadıköy zaferi

Galatasaray, tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de bir sezonda iki kez mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan tarihte ilk: 1 sezonda 2 Kadıköy zaferi
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03 Nisan 2025 13:14
SPORX ARAŞTIRMA - Galatasaray, kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de bir sezon içerisinde oynanan iki resmi maçta da Galatasaray, ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 kazanan Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda (öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Fenerbahçe Stadyumu) bir sezon içerisinde oynanan iki derbiyi de kazandı.

Galatasaray daha önce 1987/88 sezonunda özel bir kupa olan TSYD Kupası'nda Tanju (2) ve Kovacevic'in golleriyle 3-2, ligde ise Prekazi ve Uğur'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

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