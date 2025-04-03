NBA'in eski yıldızı Carmelo Anthony, profesyonel basketbol dünyasında bir başka büyük adım atmayı planlıyor.



10 kez All-Star seçilen ve NBA tarihinin en iyi skorerlerinden biri olan Anthony, sahiplik rolüne geçmeyi düşünüyor. Son olarak "7PM in Brooklyn" adlı podcast'inde, Washington Wizards'ı satın alma isteğini dile getirdi.



Anthony, eski bir oyuncu olarak NBA'deki sahiplik dünyasına farklı bir bakış açısı getirebileceğini belirtti. NBA'deki oyunculuk kariyerinde 19 yıl geçiren Melo, bu deneyimlerinin sahiplik görevine uyum sağlamasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.



Anthony, "Wizards'ı satın almak istiyorum, bunu açıkça söylemek gerekirse. Mükemmel bir sahip olacağım, çünkü ben eski bir oyuncuyum ve oyuncuları anlıyorum. Personeli, stratejiyi ve takım kurmayı da çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu. Anthony, sahiplik rolünde sadece basketbol bilgisine değil, aynı zamanda stratejik kararlar alma yeteneğine de sahip olduğunu vurguladı.



Bunun yanı sıra Anthony, sahip olacağı bir takımı yönetirken, eksik olduğu alanları fark ettiğini ve bu nedenle doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştireceğini belirtti. "Ne bildiğimi biliyorum ve neyi bilmediğimi de çok iyi biliyorum. Bu yüzden en iyi sonuçları alabilmek için doğru insanları görevlendirmeliyim. Başkan, genel menajer gibi pozisyonlardaki insanların da basketbol bilgisinin olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek bu konudaki vizyonunu paylaştı.



Wizards, şu anda Monumental Sports & Entertainment şirketi tarafından sahiplenilmektedir. Bu grup, aynı zamanda Washington Capitals (NHL) ve Washington Mystics (WNBA) gibi profesyonel spor takımlarının da sahibi olup, Capital One Arena gibi önemli spor tesislerini işletmektedir.



Wizards, son yıllarda istikrarsız performanslar sergileyen bir takım oldu ve takımın geleceği hakkında pek çok spekülasyon bulunuyor. Anthony, bu süreçte takımın yeniden yapılanma sürecine girmesinin ve doğru kararlarla başarılı bir takım oluşturulmasının önemine dikkat çekti.



