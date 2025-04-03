Glen Taylor, Wolves'un satışını Lore-Rodriguez grubuna onayladı

Minnesota Timberwolves ve Minnesota Lynx'in sahibi Glen Taylor, takımlarının satışını Marc Lore-Alex Rodriguez grubuna onayladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Glen Taylor, Wolves'un satışını Lore-Rodriguez grubuna onayladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 12:33
Minnesota Timberwolves ve Minnesota Lynx'in sahibi Glen Taylor, takımlarının satışını Marc Lore-Alex Rodriguez grubuna onayladı.

ESPN'nin bildirdiğine göre, satış işlemi, 2021'de belirlenen 1.5 milyar dolarlık fiyata göre yapılacak.

Taylor, Şubat ayında satış sözleşmesinde çıkan bir anlaşmazlıkla ilgili arabulucunun kararına itiraz etmeyecek. NBA, mülkiyet transferini başlattı ve yönetim kurulu oylaması yapılacak.

Lore ve Rodriguez grubu, 2021 yılında takımın %36'lık hissesini alarak satışa başlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery