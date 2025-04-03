Minnesota Timberwolves ve Minnesota Lynx'in sahibi Glen Taylor, takımlarının satışını Marc Lore-Alex Rodriguez grubuna onayladı.



ESPN'nin bildirdiğine göre, satış işlemi, 2021'de belirlenen 1.5 milyar dolarlık fiyata göre yapılacak.



Taylor, Şubat ayında satış sözleşmesinde çıkan bir anlaşmazlıkla ilgili arabulucunun kararına itiraz etmeyecek. NBA, mülkiyet transferini başlattı ve yönetim kurulu oylaması yapılacak.



Lore ve Rodriguez grubu, 2021 yılında takımın %36'lık hissesini alarak satışa başlamıştı.



