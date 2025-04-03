Mert Hakan Yandaş: "Adımız çıkmış dokuza inmiyor sekize"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi sonrası kırmızı karta isyan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş: 'Adımız çıkmış dokuza inmiyor sekize'
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03 Nisan 2025 00:17
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'da Galatasaray'a kaybettiği maç sırasında çıkan olayların ardından kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş kısa bir konuşma yaptı.

Derbi sonrası hakem Cihan Aydın'a giden Mert Hakan Yandaş, "Ben neden kırmızı kart gördüm?" diye sordu. Cihan Aydın, Mert Hakan'a cevap vermedi ve sarı-lacivertli futbolcu soyunma odasına gitti.

Galatasaray derbisinin ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Mert Hakan Yandaş "Adımız çıkmış dokuza inmiyor sekize." diyerek gördüğü kırmızı karta isyan etti.

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