İspanya Kral Kupası yarı final maçının uzatma bölümünde oyuna giren Arda Güler, 115. dakikada kullandığı kornerde, Antonio Rüdiger'e kafayla gol attırdı ve 4-4 biten karşılaşmada Real Madrid, Real Sociedad'ı eleyerek finale yükselen taraf oldu.
Finali getiren golün asistini yapan Arda, maçın ardından hakem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı.
"ARDA'NIN SİHİRLİ DOKUNUŞU VE MUHTEŞEM BİTİRİCİLİĞİ"
Marca'da "Arda'nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği." başlığıyla verilen haberde "Arda Güler'in ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas alanına girmesini, havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı." yorumu yapıldı.
RUDIGER, ARDA'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Real Madrid'e final biletini getiren golü atan Antonio Rüdiger ise yaptığı asistten dolayı Arda Güler'e teşekkür etti.
"DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI"
Defensa Central'de yer alan habere göre; Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi.
"MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİLER"
Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler." yorumu yapıldı.
Tüm İspanya onu konuşuyor: Arda Güler!
Arda Güler'in Real Madrid - Real Sociedad maçının uzatma bölümünde Kral Kupası'nda takımına final biletini getiren golün asistini yapması İspanya medyasında geniş yer buldu.
İspanya Kral Kupası yarı final maçının uzatma bölümünde oyuna giren Arda Güler, 115. dakikada kullandığı kornerde, Antonio Rüdiger'e kafayla gol attırdı ve 4-4 biten karşılaşmada Real Madrid, Real Sociedad'ı eleyerek finale yükselen taraf oldu.
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