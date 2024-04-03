Avustralya ekiplerinden Melbourne City'de kariyerine devam eden Tolgay Arslan, bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor.



Melbourne City'de bu sezon 25 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.



Tolgay Arslan, Avustralya ekibinde attığı 11 golle birlikte kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.



Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen deneyimli futbolcunun Melbourne City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU