Tolgay Arslan, Avustralya'da rekor kırdı!

Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, bu sezon 11 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tolgay Arslan, Avustralya'da rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 16:34
Avustralya ekiplerinden Melbourne City'de kariyerine devam eden Tolgay Arslan, bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor.

Melbourne City'de bu sezon 25 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

Tolgay Arslan, Avustralya ekibinde attığı 11 golle birlikte kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen deneyimli futbolcunun Melbourne City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery