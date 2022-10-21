TOFAŞ, Karşıyaka deplasmanında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta açılış maçında TOFAŞ, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-72 yendi.



Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgisini aldığı ligde TOFAŞ, 3. kez sahadan galip ayrıldı.



İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen periyodun kalan bölümünde Ennis ve Braimoh'la etkili olan TOFAŞ, periyodu 21-13 üstün bitirdi.



İkinci periyodun başında Gray, Ennis ve Emre ile üst üste 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, aradaki farkı açtığı periyodun son 2 dakikasına 18 sayı farkla 41-23 önde girdi. TOFAŞ, devreyi 41-28 galip tamamladı.



Üçüncü periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka 24. dakikada aradaki farkı 7 sayıya (42-49) indirmesine rağmen, TOFAŞ farkı 15 sayıya (60-45) kadar çıkardığı periyodu 62-49 önde bitirdi.



Son periyotta rakibine 5 sayı şansı verdiği bölümde 14 sayı bulan ev sahibi ekip, 35. dakikada Vito Brown'un 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya kadar indirdi: 63-67. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, müsabakadan 83-72 galip ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz



Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 16, McCollum 24, Berkan Durmaz 2, Vitto Brown 16, Delgado 6, Flatten 1, Thomas Akyazılı 2, Kenan Sipahi 5



TOFAŞ: Gray 32, Berk Uğurlu 2, Milaknis 8, Braimoh 16, Toure 1, Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 3, Ennis 18, Mustafa Kurtuldum



1. Periyot: 13-21



Devre: 28-41



3. Periyot: 49-62



5 faulle çıkanlar: 32.46 Emre Tanışan (TOFAŞ), 35.42 Vitto Brown, 37.29 Thomas Akyazılı, 38.46 Jaylon Brown (Pınar Karşıyaka)





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