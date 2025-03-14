TMOK'un yeni başkanı seçilecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Başkanlık yarışında Uğur Erdener ile Ahmet Gülüm rakip olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TMOK'un yeni başkanı seçilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 14:34
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağan seçimli genel kurulu cumartesi yapılacak.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurulda mevcut başkan Uğur Erdener ile aday Ahmet Gülüm, başkanlık seçiminde yarışacak.

Genel kurul gündeminde 2024 yılına ilişkin raporların okunması, bütçenin görüşülmesi ve 2025 yılı bütçesinin onaya sunulması, organ ve kurul seçimleri ile İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından talep edilen tüzük değişiklikleri yer alıyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery