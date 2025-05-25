TJ Shorts ve Pana anlaşmaya yakın

Panathianikos'un EuroLeague Final Four'u için Abu Dabi'ye gittiği Çarşamba gününden bu yana TJ Shorts'u kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf ettiği konuşuluyordu ve hatta sportif direktör Sani Becirovic görüşmeleri doğrulamıştı.



Görüşmelere yakın birden fazla kaynak Eurohoops'a Shorts ve Panathinaikos'un prensip anlaşmasına vardığını doğruladı. Ancak Shorts'un bir şartı var:



Shorts NBA opsiyonunu açık tutmak istiyor çünkü bir NBA'den teklif bekliyor.



Panathinaikos tarafından anlaşmayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. TJ Shorts'un takıma katılmasıyla birlikte Giorgos Papagiannis'in de yazın Panathinaikos'a dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor çünkü iki oyuncunun da menajeri aynı isim: Niko Spanos.



