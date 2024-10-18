Tırmanışta Muhammed Oğuz Kağanoğlu, Rusya'da altın madalya kazandı

Rusya'da düzenlenen Uluslararası Açık Spor Tırmanış Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Oğuz Kağanoğlu, altın madalya elde etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Rusya'da düzenlenen açık spor tırmanış müsabakalarının lider disiplini finallerinde, sporcumuz Muhammed Oğuz Kağanoğlu 1. olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Rusya'da düzenlenen açık spor tırmanış müsabakalarının lider disiplini finallerinde, sporcumuz Muhammed Oğuz Kağanoğlu 1. olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.