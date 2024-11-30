THY EuroLeague'de yeni lider Paris Basket

Takım O G M A Y Av P 1 Paris Basketbol 12 9 3 1022 973 49 21 2 Fenerbahçe Beko 12 9 3 956 918 38 21 3 Olympiakos 12 8 4 1021 955 66 20 4 Monaco 12 8 4 1023 976 47 20 5 Bayern Münih 12 8 4 1063 1039 24 20 6 Panathinaikos AKTOR 12 7 5 1030 984 46 19 7 Barcelona 12 7 5 1003 992 11 19 8 Zalgiris 12 7 5 895 892 3 19 9 Kızılyıldız 12 6 6 993 955 38 18 10 Real Madrid 12 6 6 996 978 18 18 11 Anadolu Efes 12 6 6 1004 1002 2 18 12 EA7 Emporio Armani Milan 12 6 6 1029 1035 -6 18 13 Baskonia 12 5 7 916 944 -28 17 14 Partizan 12 4 8 958 972 -14 16 15 Maccabi Playtika 12 4 8 1008 1043 -35 16 16 LDLC ASVEL 12 4 8 977 1023 -46 16 17 Virtus Segafredo Bologna 12 2 10 956 1014 -58 14 18 ALBA Berlin 12 2 10 935 1090 -155 14

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de Fransız temsilcisi Paris Basketbol, liderliğe yükseldi.Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 12. hafta maçlarını perşembe ve cuma günleri oynadı.EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko evinde İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85, Anadolu Efes ise deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL'e 97-82 yenildi.Fenerbahçe Beko, bu sezon 3. yenilgisini yaşadı. Deplasmanda hiçbir maçını kaybetmeyen ve bu sezon tüm yenilgilerini taraftarı karşısında yaşayan sarı-lacivertlilerin 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.Son iki haftanın lideri Fenerbahçe Beko, bu hafta avantajını aynı galibiyete sahip Paris Basketbol'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler, haftayı 9 galibiyetle 2. sırada tamamladı.Fransa temsilcisi LDLC ASVEL deplasmanına çıkan Anadolu Efes, ilk yarıyı önde kapattığı karşılaşmayı 97-82 kaybetti.Son iki haftadır galibiyet elde edemeyen lacivert-beyazlılar, bu sezon ligde 6. yenilgisini yaşayarak 12. haftayı 11. sırada tamamladı.Ligin sürpriz ekiplerinden Paris Basketbol ise kazanmaya devam ediyor. Bu hafta ligde İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk eden Paris Basketbol, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 81-78 kazanmayı başardı.Üst üste 8 karşılaşmayı kazanmayı başaran Fransız temsilcisi, 9 galibiyete ulaşarak 12. hafta sonunda liderliği Fenerbahçe Beko'dan aldı.Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, 12. haftada Fransa ekibi Monaco'yu konuk etti.Panathinaikos AKTOR, rakibine 91-88 kaybederek organizasyonda 5. kez mağlup oldu. Yunan ekibi, ligde 7 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.Milli oyuncular Onuralp Bitim, ve Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman THY EuroLeague'de bu hafta takımlarıyla maça çıktı.Bayern Münih kadrosunda yer alan Onuralp Bitim, takımının deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olduğu maçta 24 dakika süre alarak 13 sayı, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.Panathinaikos AKTOR'un pivotu Ömer Faruk, 5 dakika süre aldığı maçta sayı katkısı veremezken, 1 ribauntla maçı tamamladı. Takım arkadaşı Cedi Osman ise 20 dakika süre aldığı müsabakada 3 sayı, 1 ribaunt, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti.12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'den Walter Tavares oldu. Organizasyonda bu hafta İspanyol ekipleri Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.Basketbolun "El Clasico"sunda Real Madrid'in deplasmanda Barcelona'yı 97-90 yendiği karşılaşmada pivot Walter Tavares 24 sayı, 18 ribaunt 1 asist, 2 blok ve 1 top çalmalık performansla oynadı.39 verimlilik puanına ulaşan Tavares, 12. haftanın MVP'si olmayı başardı.THY EuroLeague'de 12. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:Zalgiris-Baskonia: 70-83ALBA Berlin-Maccabi Playtika: 85-103Partizan-Olympiakos: 78-70Paris Basketbol-Virtus Segafredo Bologna: 81-78Barcelona-Real Madrid: 90-97Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan: 85-91Kızılyıldız-Bayern Münih: 101-77Panathinaikos AKTOR-Monaco: 88-91LDLC ASVEL-Anadolu Efes: 97-82