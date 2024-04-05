THY EuroLeague'de Türk derbisi

THY EuroLeague'nin 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma canlı olarak S Sport ve Bilyoner'den yayınlanacak.
EuroLeauge'de yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi ve oynanan maçlar sonrasında adını Play-Off'a yazdırdı.
Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.
- Avrupa kupalarında 24. randevu
THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.
İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
MAÇ GÖRÜŞLERİ
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın sonucunu savunmaların belirleyeceğini belirtti.
Play-off'ta saha avantajını almak için yola devam ettiklerini aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:
"Rakibimiz play-in bileti almaya çalışıyor. Oyunlarını gerçekten çok geliştirdiler. Birçok oyuncusu sakatlıktan döndü ve hala THY EuroLeague'de hücum anlamında en yetenekli takımlardan biri konumundalar. Aynı zamanda son beş karşılaşmada savunma anlamında da çok iyi istatistiklere sahipler. İki takım arasında belirleyici nokta savunma olacak. Onları durdurmaya çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama elbette rakibimizin harika kısa oyuncularını kontrol altında tutmanın da kolay olmayacağının farkındayız."
Maç hakkında görüşlerini belirten sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de iki takım adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Biz iyi durumdayız. Play-off biletini, normal sezonu en iyi yerde ve en iyi form durumuyla bitirerek almak istiyoruz. Ancak rakibimiz de çok iyi bir kadroya sahip ve bu maça çok formda geliyorlar. Oldukça zorlu bir karşılaşma olacağının farkındayız. Bu maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu da taraftarlarımızın ne kadar heyecanlı olduğunu ve bize ne kadar inandıklarını gösteriyor. Onlarla birlikte son ana dek mücadele edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma canlı olarak S Sport ve Bilyoner'den yayınlanacak.
EuroLeauge'de yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi ve oynanan maçlar sonrasında adını Play-Off'a yazdırdı.
Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.
- Avrupa kupalarında 24. randevu
THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.
İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
MAÇ GÖRÜŞLERİ
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın sonucunu savunmaların belirleyeceğini belirtti.
Play-off'ta saha avantajını almak için yola devam ettiklerini aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:
"Rakibimiz play-in bileti almaya çalışıyor. Oyunlarını gerçekten çok geliştirdiler. Birçok oyuncusu sakatlıktan döndü ve hala THY EuroLeague'de hücum anlamında en yetenekli takımlardan biri konumundalar. Aynı zamanda son beş karşılaşmada savunma anlamında da çok iyi istatistiklere sahipler. İki takım arasında belirleyici nokta savunma olacak. Onları durdurmaya çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama elbette rakibimizin harika kısa oyuncularını kontrol altında tutmanın da kolay olmayacağının farkındayız."
Maç hakkında görüşlerini belirten sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de iki takım adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Biz iyi durumdayız. Play-off biletini, normal sezonu en iyi yerde ve en iyi form durumuyla bitirerek almak istiyoruz. Ancak rakibimiz de çok iyi bir kadroya sahip ve bu maça çok formda geliyorlar. Oldukça zorlu bir karşılaşma olacağının farkındayız. Bu maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu da taraftarlarımızın ne kadar heyecanlı olduğunu ve bize ne kadar inandıklarını gösteriyor. Onlarla birlikte son ana dek mücadele edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Efes'te baş antrenör Tomislav Mijatovic karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.
İşte Tomislav Mijatovic'in o açıklamaları:
"Bu haftaki maçımızda, derbi mücadelesinde, saygı duyduğumuz rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya karşı oynayacağız. Bireysel ve takım kapasitemizi en iyi şekilde ortaya çıkarabilmemiz için son dönemdeki maksimum yoğunluktaki oyunumuzu 40 dakika boyunca sergilememiz gerektiğinin ve nihai hedefimiz olan maçı kazanmanın tek yolunun bu olduğunun bilincindeyiz."
Başarılı oyuncu Daniel Oturu ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:
"Hiç şüphesiz ki çok önemli bir maça çıkacağız. Maçı olabilecek en iyi sonuçla yani galibiyet ile bitirebilmemiz için mental olarak en iyi şekilde hazır olmalıyız."
İşte Tomislav Mijatovic'in o açıklamaları:
"Bu haftaki maçımızda, derbi mücadelesinde, saygı duyduğumuz rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya karşı oynayacağız. Bireysel ve takım kapasitemizi en iyi şekilde ortaya çıkarabilmemiz için son dönemdeki maksimum yoğunluktaki oyunumuzu 40 dakika boyunca sergilememiz gerektiğinin ve nihai hedefimiz olan maçı kazanmanın tek yolunun bu olduğunun bilincindeyiz."
Başarılı oyuncu Daniel Oturu ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:
"Hiç şüphesiz ki çok önemli bir maça çıkacağız. Maçı olabilecek en iyi sonuçla yani galibiyet ile bitirebilmemiz için mental olarak en iyi şekilde hazır olmalıyız."
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