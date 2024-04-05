THY EuroLeague'de Türk derbisi





İşte Tomislav Mijatovic'in o açıklamaları:



"Bu haftaki maçımızda, derbi mücadelesinde, saygı duyduğumuz rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya karşı oynayacağız. Bireysel ve takım kapasitemizi en iyi şekilde ortaya çıkarabilmemiz için son dönemdeki maksimum yoğunluktaki oyunumuzu 40 dakika boyunca sergilememiz gerektiğinin ve nihai hedefimiz olan maçı kazanmanın tek yolunun bu olduğunun bilincindeyiz."



Başarılı oyuncu Daniel Oturu ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Hiç şüphesiz ki çok önemli bir maça çıkacağız. Maçı olabilecek en iyi sonuçla yani galibiyet ile bitirebilmemiz için mental olarak en iyi şekilde hazır olmalıyız."





Anadolu Efes'te baş antrenör Tomislav Mijatovic karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.İşte Tomislav Mijatovic'in o açıklamaları:Başarılı oyuncu Daniel Oturu ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:

THY EuroLeague'nin 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma canlı olarak S Sport ve Bilyoner'den yayınlanacak.EuroLeauge'de yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi ve oynanan maçlar sonrasında adını Play-Off'a yazdırdı.Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın sonucunu savunmaların belirleyeceğini belirtti.Play-off'ta saha avantajını almak için yola devam ettiklerini aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:Maç hakkında görüşlerini belirten sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de iki takım adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek,değerlendirmesinde bulundu.