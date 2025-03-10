Houston Rockets'ın genç yıldızlarından Amen Thompson, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle detaylı kontrollerden geçecek.



New Orleans Pelicans karşısında alınan farklı galibiyetin ardından, Thompson'ın koltuk değnekleriyle salondan ayrıldığı ve ayağında yürüme botu olduğu görüldü.



Thompson, bir turnike sonrası Karlo Matkovic'in ayağına basarak sakatlandı. Maç sonrasında Rockets başantrenörü Ime Udoka, oyuncunun durumu hakkında net bir güncelleme yapmadı.



Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan ikinci yıl oyuncusu Thompson, Rockets'ta farklı pozisyonlarda oynayarak 14.0 sayı, 8.3 ribaund, 3.6 asist, 1.3 top çalma ve 1.3 blok ortalamalarıyla dikkat çekiyor. Hem oyun kurucu hem de forvet pozisyonlarında görev alabilen Thompson, Rockets rotasyonunun önemli bir parçası konumunda.



