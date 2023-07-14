NBA efsanesi Isiah Thomas'ın halen Phoenix Suns yönetimine danışmanlık yaptığı ancak son haftalarda rolünün giderek azaldığı iddia edildi.



Chris Paul geçtiğimiz Haziran ayında Suns tarafından takas edildiğinde, kararın takım sahibi Mat Ishbia'nın yanı sıra Thomas tarafından da verildiğini ima etmişti.



Ishbia'nın yakın bir arkadaşı olan Thomas'ın, ayrıca ipotek şirketinin yönetim kurulunda görev yaptığı da biliniyor.



Bazı kaynakların ESPN'den Brian Windhorst'a yaptığı açıklamalar, Thomas'ın Phoenix'te resmi olmayan bir şekilde yönetime danışmanlık yaptığını, ancak rolünün son haftalarda azaldığını ortaya koydu. Aynı kaynaklar, Thomas'ın Beal'ın kadroya katılması sürecinde bir rol oynamadığını da vurguladı.



Ishbia, efsane oyuncu için "Takımın başına geçtiğim ilk gün de söylediğim gibi, Isiah bir arkadaşımdır ve resmi bir rolü yoktur. Eğer bu durum değişirse, bunu duyururuz." şeklinde konuşmuştu.



Windhorst, makalesinde ayrıca Ishbia'nın takım sahibi olarak daha aktif bir role soyunmasından bahsederken, genel menajer James Jones'un organizasyon şemasında yerleşik bir yeri olduğunun da altını çizdi.



