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Thomas Reis, Samsunspor'da kalıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, gelecek sezon da takımın başında yer alacağını açıkladı.

calendar 30 Mayıs 2025 14:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thomas Reis, Samsunspor'da kalıyor
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Samsunspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Alman teknik adam, gelecek sezon da Karadeniz ekibinin başında olacağını söyledi.


Thomas Reis, "Gelecek sezon da takımda kalacağımı net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Futbol direktörümüz Fuat Çapa ve başkanımız ile birçok toplantı yaptık. Onlar da benim burada kalmam gerektiğini söylediler ve bana inandılar. Kendilerine teşekkür ederim. İyi bir sonla tamamlamak istiyoruz. Umarım pazar günü alacağımız iyi bir sonuçla sezona nokta koyarız. Alacağımız sonuç da çok önemli. Avrupa'ya gidişimizi etkileyecek bir sonuç olacak. Gelecek sezonun planlamasını ona göre şekillendireceğiz. Zaten planlamaya başlamıştık ama alacağımız sonuç da planlarımızı şekillendirecek." dedi.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon ligde topladığı 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsunspor, ligin son haftasında pazar günü Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.


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