Thomas Reis: 'Hedefimiz ligde kalmak'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında sergiledikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Thomas Reis, transfer yasağının olmasını pozitif bir durum olarak değerlendirdi.



51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Alman hocaların Süper Ligde başarılı olmalarının ana faktörünü ise, "disiplin ve kuralların net olması" olduğunu ifade etti.



"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"



Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'deki hedefleri ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:



"Son zamanlarda vermiş olduğum bazı cevaplar sıkıcı olmuş olabilir, bugün de ne yazık ki bunu söylemem gerekiyor. Bizim en büyük hedefimiz ligde kalmak. Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir gibi güçlü takımlar var. Birçok takımdan daha fazla puan topladık belki ama şu an sadece 8 maç oynadık. Ligin sonuna çok var alabildiğimiz kadar çok puan toplayarak ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz."



