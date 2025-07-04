Thomas Partey'e 6 cinsel saldırı suçu!

Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sona eren Thomas Partey, beş adet tecavüz ve bir adet cinsel saldırı ile suçlandı.

calendar 04 Temmuz 2025 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Thomas Partey'e 6 cinsel saldırı suçu!
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Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sona eren ve adı Süper Lig ekipleri ile anılan Thomas Partey'in başı suçlamalarla dertte.

6 AYRI SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA

Thomas Partey, 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden Andy Furphy olayla ilgili açıklama yaptı:

"Önceliğimiz şikayette bulunan kadınlara destek olmaya devam etmek. Bu olaydan etkilenen ve bilgi sahibi olan herkesin savcılıkla iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bu soruşturma ile ilgili olarak bizle iletişime geçebilirsiniz."




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