Thomas: "Jordan'ın bana "pislik" demesine şaşırdım"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, 1991 playoffları Doğu Konferansı Finalleri'nin sonunda el sıkışmayı reddettiği için, ulusal televizyonda Michael Jordan tarafından "pislik" olarak adlandırılmasından ötürü şaşırdığını söyledi.



Thomas, Jordan'ın kendisine her zaman iyi davrandığını ve uzun zaman önceki zorlu rekabetlerinin, basketbol sahasında kaldığını düşündüğünü belirtti.



Zeke, MJ'in, karşılaştığı en büyük dördüncü oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi:



"Kesinlikle şaşırdım. Çünkü daha önce birbirimizin karşısındaydık ve ondan hiç böyle bir tepki almamıştım. Hatta birkaç kez akşam yemeği yemişliğimiz var ve her zaman iyi davranmıştır. Çocuklarıma her zaman iyi davranmıştır. Hatta oğluma bir çift spor ayakkabı bile vermişti. Hepimizin sahada yaşadığı rekabetin, gerçekten sahada kaldığını düşünürdüm."



"JORDAN, MAGIC, LARRY VE DR. J'İ YENEMEDİ"



Thomas için Jordan'ın büyüklüğü, 80'lerin tarihsel olarak büyük olan basketbolununu ve büyük oyuncularını sık sık gölgede bırakıyor:



"Jordan ve basketbol takımını 80'lere koyduğunuzda çok başarılı bir takım değildiler. Değildiler yani. Jordan ve ekibinin egemenliği hakkında konuştuğunuzda, onlar 90'lara hakimdiler. Ama onu 80'lerin o Lakers takımlarına, Pistons takımlarına ve Celtics takımlarına karşı koyduğunuzda, hepsi onları yenmişti."



"Jordan hepimizden ayıran tek şey, ilk three-peat yapan olmasıydı. Ancak Magic Johnson, Larry Bird ve Julius Erving'e karşı bunları yapamamşıtı."