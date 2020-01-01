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Thomas, ifadesinde kararlı: "LeBron, en iyisi..."

NBA efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e bir kez daha "tarihin en iyisi" diyerek övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e bir kez daha "tarihin en iyisi" diyerek övgüde bulundu.

Detroit Pistons efsanesi Thomas, Shannon Sharpe ile Club Shay Shay podcast'ine konuk olduğu sırada, James'in "tüm zamanların en büyük oyuncusu" tartışmalarında Michael Jordan'ın üzerinde olduğuna inandığını söyledi:

"NBA'de hiç böyle bir oyuncu görmemiştik. O (LeBron), size daha önce hiç böyle bir şey görmediğinizi hatırlatmak için her gece bir rekor kırıyor. Kariyeri bittiğinde, insanların geriye bakıp 'O en iyisi değildi' demeleri zor olacak."

LeBron, önümüzdeki sezon NBA'de 18. yılına girecek.


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