TFF, Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF, Dursun Özbek'i tebrik etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2022 22:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ