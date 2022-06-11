TFF, Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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