TFF'den yayıncı kuruluşa talep: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19.00'a alınabilir

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.

Tarihi final, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla çakışıyor. 20.00'de başlayacak dev karşılaşma için TFF'nin harekete geçtiği belirtildi.

Ekol Sports'ta yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının, EuroBasket finaliyle çakışmaması adına saat 19.00'a alınması için yayıncı kuruluşa resmi talebini iletti.

Haberde, kararın nihai olarak yayıncı kuruluşun değerlendirmesine bağlı olduğu belirtildi.

Şu anki fikstürde Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele, EuroBasket finaliyle çakışıyor. TFF, bu çakışmayı engellemek ve her iki organizasyonun da geniş izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamak adına maç saatinin erkene çekilmesini önerdi.

GÖZLER TFF'DE

Yayıncı kuruluşun vereceği karar doğrultusunda maç saatinde değişiklik olup olmayacağı netlik kazanacak. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.