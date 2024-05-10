TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye kupası finali için ortak karar alacak.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağına dair TFF ve kulüpler arasında istişare toplantısı yapılacak.
Bu istişarenin ardından iki tarafın da mutabık kalacağı yerde Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağına dair TFF ve kulüpler arasında istişare toplantısı yapılacak.
Bu istişarenin ardından iki tarafın da mutabık kalacağı yerde Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak.
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