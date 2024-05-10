TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin yerini Beşiktaş ile Trabzonspor ile görüştükten sonra açıklayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı
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10 Mayıs 2024 14:36
Son güncelleme 10 Mayıs 2024 14:38
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye kupası finali için ortak karar alacak.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağına dair TFF ve kulüpler arasında istişare toplantısı yapılacak.

Bu istişarenin ardından iki tarafın da mutabık kalacağı yerde Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak.

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