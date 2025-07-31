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TFF, Arial font zorunluluğunu kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Arial font kullanım zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2025 17:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF, Arial font zorunluluğunu kaldırdı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), formalarda kullanılan Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

İSTENİLEN FONT KULLANILABİLECEK

Ayrıca TFF, kulüplerin istedikleri forma fontunu kullanabileceklerini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.


Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."



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