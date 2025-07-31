TFF, Arial font zorunluluğunu kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), formalarda kullanılan Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.Ayrıca TFF, kulüplerin istedikleri forma fontunu kullanabileceklerini açıkladı."Arial Font Kullanma Zorunluluğu KaldırılmıştırTFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."