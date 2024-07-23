TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı.



MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.



İşte yapılan açıklama:



Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:



Başkan:



Dr. Ferhat Gündoğdu



Üyeler:



Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı



"8 MART OPERASYONU" YAPMIŞTI



Daha önce Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde MHK Başkanı olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu'nun kararı bozması üzerine hakemler yeniden görevlerine dönmüştü.



HANGİ HAKEMLER GÖREVDEN ALINMIŞTI?



MHK'nin o dönemde görevden aldığı 18 hakemden 13'ü Süper Lig'de düdük çalıyordu. 13 Süper Lig hakeminin isimleri ise şu şekilde: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy Halis Özkahya.



Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.





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