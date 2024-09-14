TFF 2. Lig'de 3. haftanın perdesi, oynanan 6 maçla açıldı.
Ligde buün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Karaköprü Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
1461 Trabzon FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Altay-GMG Kastamonuspor: 0-2
Kırmızı Grup:
Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 2-4
Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor: 3-1
Çimentaş Elazığspor-Nazillispor: 3-1
Ligde buün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Karaköprü Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
1461 Trabzon FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Altay-GMG Kastamonuspor: 0-2
Kırmızı Grup:
Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 2-4
Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor: 3-1
Çimentaş Elazığspor-Nazillispor: 3-1
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