TFF 2. Lig heyecanı başladı!

TFF 2. Lig'de 3. hafta, oynanan 6 maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig heyecanı başladı!
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14 Eylül 2024 22:31
TFF 2. Lig'de 3. haftanın perdesi, oynanan 6 maçla açıldı.

Ligde buün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Karaköprü Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

1461 Trabzon FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-2

Altay-GMG Kastamonuspor: 0-2

Kırmızı Grup:

Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 2-4

Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor: 3-1

Çimentaş Elazığspor-Nazillispor: 3-1

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