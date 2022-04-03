TFF 2. Lig'de 33. hafta sonunda şampiyon belli oldu!

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları oynanırken Beyaz Grup'ta Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de 33. hafta sonunda şampiyon belli oldu!
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03 Nisan 2022 16:45
TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Uşakspor-Ankara Demirspor: 0-2

Pendikspor-Eskişehirspor: 3-1

Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-1

Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor: 4-1

Kırmızı Grup

Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-0

Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor: 2-1

Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor: 1-1

İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

1461 Trabzon FK-Sarıyer: 2-3

Ankaraspor-Çorum FK: 1-2

Somaspor-Bodrumspor: 1-3

Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 0-6

Diyarbekirspor-Turgutluspor: 1-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

  O G B M A Y Av. Puan
1.PENDİKSPOR FUTBOL 29 20 4 5 45 22 23 64
2.ISPARTA 32 SPOR 30 14 6 10 34 26 8 48
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 13 8 8 37 31 6 47
4.BUCASPOR 1928 30 13 7 10 46 38 8 46
5.TARSUS İDMAN YURDU 30 13 7 10 37 30 7 46
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 30 13 6 11 50 38 12 45
7.ANKARA DEMİRSPOR 30 12 9 9 35 28 7 45
8.KIRKLARELİSPOR 29 11 11 7 36 24 12 44
9.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 29 14 2 13 45 37 8 44
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 30 10 11 9 29 29 0 41
11.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 29 8 13 8 30 26 4 37
12.ŞANLIURFASPOR 29 9 10 10 37 34 3 37
13.UŞAK SPOR 29 9 10 10 27 37 -10 37
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 8 9 11 30 36 -6 33
15.PAZARSPOR 28 10 1 17 31 52 -21 31
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 31 6 11 14 36 47 -11 29
17.AKHİSARSPOR 30 8 5 17 32 49 -17 29
18.ESKİŞEHİRSPOR 30 6 6 18 27 60 -33 21
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

 

Kırmızı Grup:

  O G B M A Y Av. Puan
1.SAKARYASPOR 33 22 8 3 69 22 47 74
2.1461 TRABZON FK 33 20 7 6 58 26 32 67
3.BODRUMSPOR 33 19 7 7 54 24 30 64
4.SİVAS BELEDİYESPOR 33 16 9 8 57 32 25 57
5.AFJET AFYONSPOR 33 16 8 9 60 35 25 56
6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK 33 15 11 7 45 39 6 56
7.ÇORUM FK 33 15 10 8 47 30 17 55
8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 32 15 8 9 40 30 10 53
9.SOMASPOR 32 14 7 11 47 43 4 49
10.İNEGÖLSPOR 33 14 7 12 47 44 3 49
11.ANKARASPOR 33 12 11 10 48 36 12 47
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 10 10 13 39 49 -10 40
13.DİYARBEKİR SPOR 33 11 5 17 30 38 -8 38
14.SERİK BELEDİYESPOR 33 10 6 17 39 49 -10 36
15.SARIYER 33 9 9 15 38 49 -11 36
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 33 11 2 20 40 60 -20 35
17.TURGUTLUSPOR 33 7 10 16 27 53 -26 31
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR 33 8 4 21 32 67 -35 28
19.NİĞDE ANADOLU FK 33 5 7 21 32 73 -41 22
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 33 4 6 23 22 72 -50 18
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