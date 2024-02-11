TFF 2. Lig'de 25. hafta sona erdi

TFF 2. Lig'in 25. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Adıyaman FK-Nazilli Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Altınordu: 1-0
Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor: 4-0
1461 Trabzon-Diyarbekirspor: 3-1
Zonguldak Kömürspor-Vefa Group Vanspor: 1-2
Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Kırşehir Futbol-Karacabey Belediyespor: 0-1
Serik Belediyespor-Ankaraspor: 3-2
Kırmızı Grup:
Isparta 32-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Karaman FK-İskenderunspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 8-0
GMG Kastamonuspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
İnegölspor-Somaspor: 1-0
Fethiyespor-Menemen FK: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-Denizlispor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 0-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 3-0
TFF 2. Lig gruplarında 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
Not: Grupta Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Adıyaman FK-Nazilli Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Altınordu: 1-0
Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor: 4-0
1461 Trabzon-Diyarbekirspor: 3-1
Zonguldak Kömürspor-Vefa Group Vanspor: 1-2
Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Kırşehir Futbol-Karacabey Belediyespor: 0-1
Serik Belediyespor-Ankaraspor: 3-2
Kırmızı Grup:
Isparta 32-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Karaman FK-İskenderunspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 8-0
GMG Kastamonuspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
İnegölspor-Somaspor: 1-0
Fethiyespor-Menemen FK: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-Denizlispor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 0-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 3-0
TFF 2. Lig gruplarında 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|23
|18
|2
|3
|55
|18
|37
|56
|2.VEFA GROUP VANSPOR
|24
|15
|5
|4
|39
|26
|13
|50
|3.1461 TRABZON FK
|23
|14
|6
|3
|47
|21
|26
|48
|4.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|24
|13
|7
|4
|37
|18
|19
|46
|5.BUCASPOR 1928
|24
|12
|9
|3
|32
|15
|17
|45
|6.ANKARASPOR
|24
|12
|8
|4
|33
|20
|13
|44
|7.DİYARBEKİRSPOR
|24
|10
|6
|8
|26
|20
|6
|36
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|23
|10
|3
|10
|29
|29
|0
|33
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|24
|8
|8
|8
|22
|21
|1
|32
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|36
|-6
|30
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|24
|7
|8
|9
|16
|24
|-8
|29
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|23
|8
|4
|11
|24
|26
|-2
|28
|13.KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|7
|10
|20
|30
|-10
|28
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|24
|5
|8
|11
|16
|27
|-11
|23
|15.ALTINORDU
|23
|4
|8
|11
|24
|26
|-2
|20
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|24
|4
|5
|15
|22
|46
|-24
|17
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|23
|4
|6
|13
|22
|43
|-21
|15
|18.ADIYAMAN FK
|24
|3
|5
|16
|16
|38
|-22
|14
|19.BURSASPOR
|24
|3
|7
|14
|15
|41
|-26
|13
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|24
|15
|7
|2
|38
|14
|24
|52
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|14
|8
|2
|44
|17
|27
|50
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|23
|14
|6
|3
|40
|20
|20
|48
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|13
|6
|5
|36
|20
|16
|45
|5.ISPARTA 32 SPOR
|24
|14
|1
|9
|31
|26
|5
|43
|6.İSKENDERUNSPOR
|23
|12
|3
|8
|44
|32
|12
|39
|7.MENEMEN FK
|24
|11
|6
|7
|37
|32
|5
|39
|8.SOMASPOR
|23
|10
|6
|7
|28
|25
|3
|36
|9.KARAMAN FK
|24
|8
|8
|8
|26
|27
|-1
|32
|10.İNEGÖLSPOR
|22
|8
|6
|8
|31
|29
|2
|30
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|24
|7
|8
|9
|18
|19
|-1
|29
|12.FETHİYESPOR
|23
|6
|9
|8
|28
|32
|-4
|27
|13.SARIYER
|24
|7
|5
|12
|32
|38
|-6
|26
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|7
|4
|13
|14
|25
|-11
|25
|15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|24
|6
|7
|11
|29
|45
|-16
|25
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|24
|-3
|22
|17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|24
|4
|9
|11
|27
|33
|-6
|21
|18.DENİZLİSPOR
|24
|5
|6
|13
|23
|34
|-11
|21
|19.UŞAKSPOR
|23
|1
|2
|20
|10
|65
|-55
|5