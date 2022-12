Tevfik Yamantürk'ten flaş açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yönetim kuruluna eleştirilerde bulundu.



Yamantürk'ün sözleri şu şekilde;



"Siz bize Beşiktaş'ı emanet ettiniz. Ben de kendimi size emanet ediyorum. 17 Eylül'den buraya 3 kere beni Beşiktaş'tan atmaya kalktılar, seçime girmeyeyim diye. Beşiktaş'ı satın almaya kalkan 'malum zat'a söylediğimden dolayı koştura koştura disipline vermek istediler. Arkasında 30 Ekim'de bir tweet attım. Başkana hakaret ediyorum diye genç arkadaşımız benim atılmamı istiyor. Ben yapı olarak kimseye hakaret etmem. Ben hakareti hak etmiyorum ama hakaret yememek için hakaret etmem. Okuduklarını anlamamışlar. Şenol Güneş'i zamanında bu yönetim mi yolladı ki geri getirince 'Neden getirdiniz?' diyeyim. Bunu bile anlamamışlar.



Tarihe not geçsin diye söylüyorum. Haluk Karakurt beni disipline verdi. Hoş görüyorum. Saffet Sancaklı'nın mecliste çok güzel bir konuşması vardı, milletvekili ve eski sporcumuz Alpay Özalan için 'Biz 20-25 yıl saatte bilmem kaç kilometre hızla giden topa kafa attık. Onun yan etkileri olacak' dedi. Haluk Bey'in hayatındaki bir takım yol kazaları, ona atılmaması gereken bazı adımlar attırıyor. Hoş görüyorum.



'BAŞKANLA KONUŞAMIYORUZ'



Biz 5 yıldır Divan Yönetimi'ne geldikten sonra, dönemin kulüp yönetimleriyle muhakkak görüşüyor, istişare ediyorduk. Bizi dinlerler, dinlemezler. Konu o değil. Tarihe kayıt ediyorduk, yazılı olarak arşivlere geçiyordu. Fikret Orman başkanımız zamanında bunları sürekli konuştuk. Uygular, uygulamaz, bizim öyle bir yaptırım gücümüz yok ama tarihe kayıt geçiyorduk. Bu başkanımızla istişare yapamıyoruz, bunu çok iyi anlıyorum ama kabul etmiyorum.



Başkanımız, yardımcısını bana yolluyor. Yardımcısı 'Sen başkana karşısın' diyor. Ya ben neden başkana karşı olayım? Benim öyle bir durumum yok. Ancak, düşündüğümü söylemekle yükümlüyüm. O yüzden bu koltuklarda oturuyoruz. Biz Beşiktaş mutedi değiliz ki her yapılanı söyleyelim, her yapılanı onaylayalım. Aklımıza yatmayan şeyler var. 3 yılda 5 antrenörü değişti takımın. Benim aklıma yatmıyor. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetici değiştiriyor muyuz? Mümkün değil. Biz yapsak çalışanlar izin vermez. Çalışanlar izin verse ortaklar izin vermez. Ortaklar izin verse aileler izin vermez. Kendi iş yerinizde yapmadığınızı, emanet olan bir yerde nasıl uygulayabiliyorsunuz? Bana bir anlatır mısınız lütfen? 3 yılda 5 antrenör...



'NORMALDE ARKADAŞ OLMAYIZ'



Çebi Bey ile bu çatı altında olmasak birbirimizle arkadaşlık yapmayız. Yapmak istemeyiz. Farklı dünyaların insanlarıyız. Arkadaşlık değil, komşuluk da yapmak istemeyiz. Doğru mu başkanım? Komşuluk değil, ortaklık yapmayız. Allah korusun akraba da olmak istemeyiz. Burada bize bir görev verildi, konuşmamız lazım. Burası bize babadan miras kalmadı. Çocuğumuza da miras bırakmayacağız. O zaman konuşmamız lazım. 70'inden sonra şöhret olmaya çalışan insanları bana yollayıp, bana neyi, nasıl, nerede konuşacağımı söylemeye kalkmayı anlarım ama kabul etmem, bu makama saygısızlıktır, Beşiktaş Divan üyelerine saygısızlıktır.



İsimlerimiz, yönettiğimiz masanın menfaatinin arkasında olacak. Kim Tevfik Yamantürk ya? 66 yaşındayım, benim bu ülkede kaç insan var.. Beşiktaş olmasa beni bu ülkede kim sallardı. Ben varım diye bu koltuk yok. Bu sadece benim için geçerli değil, seçimle gelmiş herkes için geçerli. Hepimiz bir yıldız gibi kayıp gideceğiz. Kimimiz iyi hatırlanacak, kimimiz kötü...



'BORCU AHLAKLI İNSANLAR YÖNETEBİLİR'



Borcu yönetmek, serveti yönetmekten daha zor ve önemlidir. Borcu bilgili, donanımlı, iyi ahlaklı insanlar yönetebilir. Bir evvelki yönetime de söylemiştim, 'Fikret Başkan, sizin yönetimde böyle insanlar var mı bilemiyorum' demiştim. 'Bizim koltuğumuzdan görünmüyor' demiştim, esasen ağır laf anlayana. Hakaret için söylemiyorum, tespittir bu. Üzülerek söylüyorum, 5 yıl sonra yine bu karatta insanlar göremiyoruz yönetimde.



Gelirimiz aşağı yukarı 60 milyon euro. Takımın maaş tutarı aşağı yukarı 45 milyon euro. Ödediğimiz faiz aşağı yukarı 28 milyon euro. Ne ediyor 73 milyon. Bu gelirle gideri nasıl yöneteceksiniz? Bunu gören bu harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek! Siz hakaret ediyorsunuz, ben tespit ediyorum. Bu işleri lağvedin, bildiğiniz gibi yönetin o zaman.



Gönül isterdi ki biz bunları eskiden olduğu gibi ayda 1 toplanarak başkana, uygun göreceği arkadaşlarına aktarabilelim. Bu düzen kalktı. Düşüncelerimizi ancak buradan aktarabiliyoruz."





