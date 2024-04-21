Yunanistan Şampiyonluk Grubu 32. hafta maçında PAS Lamia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Athanasios Diakos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 5-0'lık skorla kazandı.



Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic'in golüyle öne geçti. Tasos Bakasetas, 45. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.



Fotis Ioannidis, 54. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Bakasetas, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ioannidis, 61. dakikada maçın skorunu belirledi.



Bakasetas 2 gol 2 asist, Ioannidis 2 gol 2 asistle maçın yıldızları oldu.



Son 6 maçında 5 galibiyet alan Panathinaikos, 71 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Ligdeki son 6 maçını puansız kapatan Lamia, 34 puanda kaldı.



Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. PAS Lamia ise PAOK'u ağırlayacak.





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