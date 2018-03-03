Terim: 'Bütün kredimizi kullandık, artık yeter'

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Süper Lig'in lideribu sezon deplasman maçlarındaki kadar hiçbir şeyden çekmedi. İç sahada adeta 'Aslan' kesilen sarı-kırmızılılar çıktığı 12 maçın 11'ini kazanıp sadece 1'inde beraberlik alırken seyircisi önünde maç kaybetmedi.Dış sahada ise tablo içeriye oranla oldukça karanlık. Ligde 6 yenilgisi bulunan Cimbom bunların 6'sını da evinden uzakta oynadığı maçlarda yaşadı. Deplasmanda oynanan 11 maçta G.Saray 4 kez kazanabilirken 1 de beraberlik aldı. Hatta bu 6 yenilgi son 7 deplasman maçında geldi.Türk Telekom Stadyumu dışında yaşadığı kayıplarla adeta deplasman fobisi sahibi olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim bu durumun değişmesi için düğmeye bastı. Bu hafta lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile oynanacak maç öncesi takımla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam oyuncularından bu görüntünün bu hafta değişmesini istedi.Sözlerine "Artık yeter" diye başlayan Fatih Terim, "Şampiyon olmak isteyen bir takımın kaybedeceği kadar puanı kaybettik. Bütün kredimizi kullandık. Bu yüzden artık bu deplasman olayını yeter demeliyiz. Biz G.Sarayız, içerisi-dışarısı bize fark etmez, etmemeli" diyerek kalan 6 deplasman maçında kayıp yaşanmasını istemediğini net bir dille ifade etti.Galatasaray'da Mariano ve Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili bugün kart görmeleri durumunda Atiker Konyaspor maçında görev alamayacak.Sarı-kırmızılılar bugün Kardemir Karabük önünde 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.