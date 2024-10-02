"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret

Trabzon'da çekimleri devam eden "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibi, Trabzonspor Kulübüne ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret
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01 Ekim 2024 20:27
Son güncelleme 02 Ekim 2024 00:27
Trabzon'da çekimleri devam eden "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çekimleri Trabzon'da devam eden, "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filmi ekibinden Alper Kul, Yılmaz Okumuş, Ahmet Kalyoncu ve Şehmus Gencan, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Film ekibi, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya gelerek, proje hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulundu.

Kafkas ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 31 Ocak'ta vizyona girecek "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibine yeni sezon formasını hediye etti.

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