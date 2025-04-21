Tekvando antrenörü baba-kız, yeni sporcular yetiştiriyor

Tekvando milli takımı antrenörü İbrahim Yiğit ile kızı Dilek, tekvando ve kick boks branşlarında yeni sporcular yetiştiriyor.
Niğde'de özel bir spor salonunda 7'si uluslararası, 12'si ulusal turnuvalara hazırlanan 55 sporcu, 50 yaşındaki İbrahim ve 23 yaşındaki kızı Dilek Yiğit'ten eğitim alıyor.
İbrahim Yiğit, AA muhabirine, antrenörlüğü yaklaşık 4 yıldır kızıyla birlikte sürdürdüğünü söyledi.
Kızıyla beraber yeni sporcular yetiştirdiklerini aktaran Yiğit, şunları kaydetti:
"Dilek genellikle altyapıyı çalıştırıyor. Ben de maçlara giden çocuklarımızı, yani genellikle üst tabakalardaki sporcularımızı çalıştırıyorum. Aile ortamıyla ve güzel bir sporcu, antrenör ilişkisiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kızım çekirdekten gelen bir sporcu. Türkiye ve Avrupa derecesi olan milli bir sporcu. Şu anda da beraber aynı salonda antrenörlük yapıyoruz. 4 yıldır beraberiz. Daha önce sporcumdu, minik yaşta başladı. İnsanın kızıyla çalışması çok güzel bir duygu. Çocuğunun başarı gösterip de ondan sonra tekrar senin mesleğini ilerletebilmesi çok güzel bir duygu."
İbrahim Yiğit, kızıyla aynı mesleği yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Aynı yolda devam edeceğiz. Dilek sporculuğunda güzel ve teknik bir sporcuydu. Antrenörlüğünde de ufak çocuklarımızla ilgilendiği için daha hafif, daha yumuşak biri." ifadelerini kullandı.
- "Babamla meslektaş olmak çok güzel bir duygu"
Dilek Yiğit ise babasının eski antrenörü olduğunu ve şimdi aynı mesleği yaptıklarını söyledi.
Spora 6 yaşında başladığını anlatan Dilek, şöyle konuştu:
"Babam sporcuydu, sonradan antrenörlük yaptığı için onun yanına gidip gelerek spora başladım. Çok hoşuma gidiyordu, antrenörlüğe babama bakarak özeniyordum. Babamla aynı mesleği yapmak, meslektaş olmak çok güzel bir duygu. Ondan hala bir şeyler öğrenmem gerektiğini görüyorum. Bana sürekli yardımcı oluyor ve aynı mesleği yapmak benim için cidden çok iyi. Küçük kardeşim Melek de boksör. Ayrıca kick boks ve tekvando yapıyor. Onun da ilerdeki hedefi aynı şekilde antrenörlük."
Tekvando antrenörü baba-kız, yeni sporcular yetiştiriyor
Milli antrenör İbrahim Yiğit, spora küçük yaşta başlayan kızı Dilek ile birlikte tekvando ve kick boksta geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.
Tekvando milli takımı antrenörü İbrahim Yiğit ile kızı Dilek, tekvando ve kick boks branşlarında yeni sporcular yetiştiriyor.
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