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Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finalde!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, çeyrek finale adını yazdırdı.

calendar 06 Temmuz 2025 23:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finalde!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol sporcu Alcaraz ile Rus tenisçi Andrey Rublev karşılaştı.

Alcaraz, rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Belçikalı Elise Mertens'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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