Tedesco'yu bekleyen yoğun fikstür!

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre başlayacak Fenerbahçe'yi önemli maçlar bekliyor.
Yeni Teknik Direktör Domenico Tedesco da yoğun bir mesaiyle karşılaşacak.
Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor derbisiyle ilk sınavını verecek Tedesco, 17 Eylül Çarşamba günü de erteleme maçında Alanyaspor'la karşılaşacak.
21 Eylül'de ise rakip Kasımpaşa olacak. Avrupa Ligi'nde ilk mücadelesine 24 Eylül'de D.Zagreb deplasmanında çıkacak Fenerbahçe ara vermeyecek.
28 Eylül'de ligde Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Fransa'dan Nice'i konuk edecek. 5 Ekim'de de Samsunspor deplasmanında kritik bir 90 dakika oynanacak.
