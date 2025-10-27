Tedesco, seriye bağladı; son 6 maçta 5 galibiyet!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekiple seriye bağladı.
İtalyan teknik adam, Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etmeleriyle birlikte son 6 maçında 5 galibiyet elde etti.
Genç çalıştırıcı, 6 maçlık süreçte Antalyaspor, Nice, Fatih Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep FK'yi mağlup ederken, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
İtalyan teknik adam, Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etmeleriyle birlikte son 6 maçında 5 galibiyet elde etti.
Genç çalıştırıcı, 6 maçlık süreçte Antalyaspor, Nice, Fatih Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep FK'yi mağlup ederken, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
✅2-0 Antalyaspor
✅2-1 Nice
⭕0-0 Samsunspor
✅2-1 Fatih Karagümrük
✅1-0 Stuttgart
✅0-4 Gaziantep FK
Fenerbahçe, son 6 maçta 5 galibiyet aldı. https://t.co/p1Nn4QW15y pic.twitter.com/982iTrkp3v
— Sporx (@sporx) October 27, 2025